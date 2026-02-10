Тайна 1966 года: современные алгоритмы указали на возможное место посадки «Луны‑9»

Международная группа ученых бросила вызов одной из космических загадок, используя искусственный интеллект. Специалисты из Великобритании и Японии с помощью продвинутого алгоритма машинного обучения определили перспективные точки на Луне, где может находиться капсула советской станции «Луна‑9» — первого аппарата, совершившего мягкую посадку на другое небесное тело.

В своей статье в журнале npj Space Exploration команда под руководством Льюиса Пино из Университетского колледжа Лондона объяснила, что поиск усложнялся неточными координатами, опубликованными в 1966 году. Традиционные методы не позволили за десятилетия точно локализовать место посадки 58-сантиметрового аппарата, который проработал три дня и передал первые в истории снимки лунной поверхности.

Решение с помощью ИИ

Для решения задачи исследователи, среди которых были Иэн Кроуфорд и Хадзимэ Яно, создали специальный алгоритм YOLO‑ETA (You‑Only‑Look‑Once — Extraterrestrial Artifact). Модель обучили на известных данных — снимках мест посадок американских миссий «Аполлон». Алгоритм научился распознавать характерные для техногенного вмешательства признаки: возмущения реголита и микродетали рельефа.

После успешной проверки на известных точках, включая место посадки советской «Луны‑16», нейросеть проанализировала снимки высокого разрешения от орбитального аппарата LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) в районе приблизительных координат «Луны‑9».

Результаты и надежды

В результате ИИ выделил несколько участков в квадрате 5×5 км, где видны аномалии, согласующиеся с посадкой небольшого объекта. Как отмечают исследователи, их предсказания теперь могут быть проверены новыми наблюдениями с индийского лунного орбитального аппарата «Чандраян‑2», чья камера потенциально способна рассмотреть потерянный исторический артефакт.

