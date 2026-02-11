Тайна 500-километровой аномалии раскрыта: подо льдом Антарктиды скрывалась древняя вулканическая дуга

Международная группа ученых, включающая геологов Санкт-Петербургского государственного университета, совершила прорыв в изучении самого загадочного континента планеты. Исследователям впервые удалось получить образцы пород из-под ледяного щита Восточной Антарктиды и разгадать природу мощной магнитной аномалии, десятилетиями ускользавшей от объяснения.

Охота за аномалией

Антарктида — «белое пятно» на геологической карте Земли. Ее коренное ложе скрыто под слоем льда средней толщиной 2,2 километра, что делает прямые исследования экстремально сложными. В центре внимания ученых оказалась линейная магнитная аномалия, протянувшаяся вдоль побережья более чем на 500 километров. Ее происхождение оставалось загадкой, хотя специалисты подозревали связь с древними разломами земной коры.

Уникальная российско-китайская экспедиция

В январе–феврале 2026 года впервые в истории антарктических исследований был реализован совместный проект России и Китая по целенаправленному бурению для изучения геологии коренного ложа. Опираясь на детальную магнитную и радиолокационную съемку, ученые пробурили скважину глубиной более 540 метров и извлекли керн горной породы.

Образцы были доставлены в Санкт-Петербург, где специалисты СПбГУ провели их комплексный анализ, включая петрографические, химические и изотопные исследования, а также уран-свинцовое датирование цирконов.

Разгадка возрастом в миллиард лет

Как пояснил руководитель проекта с российской стороны, профессор кафедры геофизики СПбГУ Герман Лейченков, извлеченная порода оказалась темным мафическим гранулитом. Именно это вещество является источником интенсивной магнитной аномалии. Анализ показал, что перед учеными — фрагмент древней островной вулканической дуги, которая около миллиарда лет назад столкнулась с Антарктическим континентом. Этот процесс стал частью глобальной тектонической драмы — рождения суперконтинента Родиния.

Датирование позволило восстановить сложную историю породы. Ее первичный магматический предшественник сформировался примерно 970 миллионов лет назад. Впоследствии порода дважды подвергалась интенсивным метаморфическим изменениям при экстремальных температурах (от 650 до 790°C) и давлениях, соответствующих глубинам 15–18 километров — около 890 и 800 миллионов лет назад.

Значение открытия

Полученные данные не только закрывают вопрос о природе конкретной аномалии, но и дают бесценный материал для реконструкции истории суперконтинентов. Кроме того, понимание геологического строения коренного ложа критически важно для изучения динамики ледникового щита и прогнозирования его баланса массы. Это первый, но крайне важный шаг в исследовании «подледной» геологии Антарктиды прямыми методами.

