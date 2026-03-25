Тайна, которую хранили неолитические могилы: что нашли ученые в костях древних детей

Международная группа исследователей совершила открытие, которое заставляет пересмотреть устоявшиеся представления о том, как распространялась одна из самых загадочных болезней в истории человечества. В древних захоронениях на территории Вьетнама обнаружены следы трепонематоза — группы заболеваний, к которой относится и сифилис. Но главная сенсация не в самом факте находки, а в том, что она опровергает теорию об исключительно венерическом характере инфекции в эпоху неолита.

Дети, пораженные болезнью 4000 лет назад

Ученые проанализировали 309 скелетов из 16 археологических памятников Вьетнама, охватывающих период от 10 000 до 1000 лет назад. Среди всей этой обширной выборки признаки заболевания обнаружились только у троих — и все они были детьми.

Два случая зафиксированы в Ман-Баке на севере Вьетнама (4000–3500 лет назад), один — в Ан-Соне на юге страны (3800–3200 лет назад). Наиболее яркие следы оставил 18-месячный ребенок из Ман-Бака: у него нашли так называемые лунообразные моляры — характерную деформацию зубов, которая возникает при врожденной форме заболевания. Кроме того, у малыша зафиксировали множественные поражения костей и специфические узлы новообразованной ткани на конечностях.

Что нашли на костях

Признаки трепонематоза на детских скелетах выглядят пугающе: утолщение лобной кости, узелковые образования на длинных костях рук и ног, характерные изменения зубной эмали. Такие деформации формируются не за несколько дней и даже не за месяцы — они требуют времени, а значит, дети жили с этой болезнью долго.

Исследователи из Университета Чарльза Стерта (Австралия), возглавляемые доктором Меландри Влок, подчеркивают: поражения у троих детей носят явный врожденный характер. Но это не тот случай, который привыкли искать археологи.

Почему это важно

Долгое время в научной среде существовало убеждение: если в древних останках находили врожденную форму трепонематоза, значит, речь идет именно о венерическом сифилисе. Логика была проста: невенерические формы — фрамбезия (тропический сифилис) и эндемический сифилис — считались неспособными передаваться от матери к ребенку.

Новое исследование опровергает это предположение. Как отмечают авторы работы, в Ман-Баке болезнь поражала преимущественно детей и подростков — именно такую картину дают невенерические формы трепонематоза, которые передаются через бытовой контакт, а не половым путем. И при этом у троих детей зафиксирована именно врожденная форма.

Тайна, которую не могут разгадать

Обнаружение следов трепонематоза во Вьетнаме ставит перед учеными новые вопросы. Несмотря на масштабную выборку, охватывающую несколько тысячелетий, признаки заболевания присутствовали только на двух неолитических памятниках и полностью отсутствовали в материалах эпохи металла. Это говорит о том, что распространение инфекции было связано с конкретными условиями ранних земледельческих обществ — высокой плотностью населения и миграционными процессами.

Археологи предполагают, что болезнь могла попасть в регион вместе с переселенцами-земледельцами, которые прибывали из Китая в эпоху неолитической революции. В поселении Ман-Бак, где обнаружены два случая заболевания, существовали идеальные условия для распространения инфекции: прибрежная экология, оседлый образ жизни, высокая плотность населения.

Спор о происхождении сифилиса продолжается

Открытие во Вьетнаме добавляет веса в многовековой научный спор о происхождении сифилиса. До сих пор существует три основные теории: его завезли в Европу моряки Колумба из Америки; он пришел из Африки как разновидность тропического трепонематоза; он существовал в Европе с древнейших времен.

Новые данные показывают, что в Азии трепонематоз существовал уже 4000 лет назад. Причем это была не та форма, которая передается половым путем, а бытовая — фрамбезия, или тропический сифилис. Исследователи подчеркивают: чтобы понять, как инфекционные болезни формировали человеческую историю, нужно изучать всю сложность их эволюции, а не сводить все к поиску «первого случая» венерического сифилиса.

