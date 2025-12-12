Тайна в пустоте: галактика-нарушитель, которая не должна существовать

В глубинах космоса, в зловещей тишине «Местной пустоты», ученые столкнулись с феноменом, бросающим вызов фундаментальным законам астрофизики. Галактика NGC 6789, одиноко дрейфующая в почти абсолютной пустоте, совершает нечто немыслимое: она активно рождает новые звезды уже как минимум 600 миллионов лет, несмотря на полное отсутствие видимых источников «строительного материала».

Открытая еще в XIX веке в созвездии Дракона, эта карликовая голубая галактика долгое время считалась типичным космическим «отшельником». Однако последние наблюдения раскрыли ее истинную сущность. В то время как в ее безжизненном окружении нет ни крупных соседей, ни питающих газовых нитей, в сердце NGC 6789 бушует огненная фабрика по производству звезд. Для этого процесса необходим огромный запас холодного газа, который, по всем расчетам, должен был быть исчерпан более миллиарда лет назад.

Чтобы раскрыть эту головоломку, в 2025 году команда испанских астрофизиков направила на загадочный объект мощный двойной телескоп TTT. Ученые надеялись найти хоть какие-то следы: признаки недавнего столкновения с другой галактикой или тончайшие нити межгалактического водорода. Но глубокий анализ не дал ответов — вокруг «невозможной» галактики царит абсолютная космическая пустота. Официальные результаты, опубликованные в Research Notes of the AAS, констатируют: внешнего источника не обнаружено.

Это открытие порождает тревожные и захватывающие вопросы. Каким образом галактика нарушает законы природы? Ученые строят смелые гипотезы: возможно, NGC 6789 обладает невероятно медленным и экономным механизмом расхода своего древнего газа. Или же ее питает невидимая, сверхтонкая нить темной материи, не улавливаемая современными инструментами. Эта галактика-фантом продолжает ставить под сомнение наши представления о жизни и смерти звездных систем, скрывая свой секрет в кромешной темноте вселенской пустоты.

Ранее сообщалось, что ученые ломают голову над обнаруженным объектом на Марсе.