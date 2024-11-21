ТАСС: российский препарат против рака прошел доклинические исследования

Российский лекарственный препарат на основе микроРНК «Мирна-3», при помощи которого медикам можно будет бороться с онкологическими заболеваниями, прошел первые доклинические исследования, информирует ТАСС со ссылкой на проректора Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Ольгу Федорову.

Как подчеркнула собеседник агентства, указанное лекарственное средство не имеет аналогов в своем классе и получено учеными инновационным способом. Исследования проводились при поддержке программы «Приоритет-2030».

«Университет в настоящее время завершил доклинические исследования по разработке препарата на основе микроРНК, и это абсолютно инновационный уникальный препарат, который не имеет аналогов в своем классе, направлен на лечение очень сложных онкологических заболеваний», — отметила Федорова.

Она добавила, что препарат является генотерапевтическим и способен предупреждать и предотвращать переход микрометастазов в макрометастазы.

Ранее сообщалось, что почти 200 единиц оборудования для выявления и лечения онкологии закупят в Подмосковье в этом году.