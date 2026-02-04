Тень гиганта указала на джет: ученые нашли исток плазменного выброса черной дыры М87*

Астрономы впервые обнаружили точку, где рождается гигантская струя плазмы, вырывающаяся из сверхмассивной черной дыры М87*. Ключом к открытию стала ее знаменитая тень. Об этом пишет Naked Science.

Ученые наконец нашли исток мощнейшего космического фонтана. Речь о джете черной дыры М87*, который простирается на тысячи световых лет. Анализируя данные сети радиотелескопов Event Horizon Telescope, астрономы заметили слабый источник излучения у самого края тени черной дыры — темной области вокруг нее.

Этот источник расположен в непосредственной близости от горизонта событий, менее чем в десятой доли светового года от гравитационного монстра. Именно отсюда, как показало моделирование, и начинает свой разгон плазма будущего джета. Открытие впервые напрямую связало загадочную тень М87* с механизмом формирования струи.

Полученные данные подтверждают, что чудовищная энергия джета рождается почти у самого горизонта событий. Ее источником служат сложное взаимодействие магнитных полей и материи, падающей в черную дыру. Хотя разглядеть форму основания струи пока не удалось, исследование стало решающим шагом к пониманию того, как черные дыры формируют свои галактики, выбрасывая в пространство колоссальные объемы энергии. Новые наблюдения EHT должны окончательно прояснить эту картину.

