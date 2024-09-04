Терапевт Кондрахин пояснил, каким образом ученые могут воскресить мертвых

Смерть до сих пор пугает многих, но достижения ряда ученых допускают возможность обернуть неизбежный процесс вспять и вернуть человека к жизни. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, можно ли воскресить человека, если все процессы в организме уже остановились. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, важно понимать, что в классической медицине есть две характеристики смерти человека: клиническая, при которой возможно реанимировать человека и вернуть его к жизни, и биологическая, где медицина уже бессильна, поскольку погибает мозг, восстановить работу которого практически невозможно.

Медик отметил, что выводы ученых, заявивших о возможности воскрешения человека, еще не получили научного подтверждения, что ставит под сомнение идеи. К тому же выводы о возобновлении работы мозга у свиней сомнительны в отношении людей, поскольку люди и животные считаются представителями разного типа развития центральной нервной системы.

По его мнению, имеются некоторые исследования, выводы которых гласят о том, что реально оживить человека через полчаса после смерти при особых условиях содержания его тела, но они никоим образом не связаны с вышеуказанным исследованием.

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