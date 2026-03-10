Тихий океан мстит? Как мы могли перепутать главного виновника потепления

Арктика преподносит климатологам очередной сюрприз, заставляя пересмотреть, казалось бы, устоявшиеся представления. Коллектив ученых из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ провел исследование, которое ставит под сомнение надежность многих оценок причин резкого потепления в высоких широтах в первой половине XX века. Результаты опубликованы в журнале Atmosphere.

Загадка столетней давности

В 1920–1940-х годах Арктика пережила мощное потепление, сопоставимое по масштабам с современным. Оно было особенно сильным зимой, когда регион обычно работает как устойчивый «холодильник» планеты. Однако уровень парниковых газов тогда был в разы ниже, чем сейчас, что исключает простое объяснение через антропогенный фактор. Ученые спорят: это дело рук естественных климатических «ритмов» или внешних воздействий?

Методологическая ловушка

Авторы работы сосредоточились на ключевом, но часто игнорируемом вопросе: как именно отделять внутреннюю изменчивость климата (ритмы океана и атмосферы) от внешних факторов (солнечная активность, вулканы, парниковые газы). Они сравнили два подхода.

Первый — грубый, «линейный»: из данных просто вычли общий тренд и проанализировали оставшиеся колебания. Второй — более сложный и, как считается, физически обоснованный: из наблюдений вычли «вынужденный отклик» климата, полученный по ансамблю из 17 современных климатических моделей (CMIP6).

Результат, который пугает

Разница оказалась не просто заметной, а шокирующей. Когда ученые использовали линейный подход, климатические режимы объясняли до 66% зимней изменчивости арктической температуры. Главным «дирижером» в этой картине выглядело Атлантическое мультидекадное колебание (AMO).

Но когда данные очистили по-настоящему, с помощью моделей, картина рухнула. Доля объясненной изменчивости упала до 30%. На первый план неожиданно вышло Тихоокеанское декадное колебание (PDO), а роль Атлантики резко снизилась.

Это означает, что линейное удаление тренда, которое использовалось в сотнях исследований, скорее всего, ошибочно. Оно не способно отделить «атлантический» сигнал от следа внешних факторов, искусственно завышая его значимость. Выводы о причинах климатических изменений могут зависеть от методики их получения едва ли не сильнее, чем от самих данных.

«Тихий океан подозревается»

Полученные результаты указывают на то, что роль Тихого океана в климатических колебаниях Арктики могла быть недооценена. Возможно, именно тихоокеанские ритмы, синхронизируясь с процессами в атмосфере, гнали тепло к полюсу в начале прошлого века.

Исследователи подчеркивают: их работа не дает окончательного ответа на вопрос, кто «подкрутил арктический термостат» 100 лет назад. Она ставит более тревожный диагноз современной климатологии: наши оценки причин климатических изменений могут быть заложниками используемых инструментов. Это ставит под сомнение многие предыдущие исследования, основанные на линейных методах, и требует перехода к более сложным физическим проверкам. Ученые настаивают, что следующий шаг — не просто статистика, а динамические эксперименты с климатическими моделями, способные напрямую проверить причинно-следственные связи.

Что такое AMO и PDO?

· Атлантическое мультидекадное колебание (AMO) — это циклическое изменение температуры поверхности воды в Северной Атлантике с периодом 50–80 лет. Оно влияет на климат Европы и Восточной Северной Америки. · Тихоокеанское декадное колебание (PDO) — долгоживущий (20–30 лет) паттерн климатической изменчивости в Тихом океане, похожий на Эль-Ниньо, но действующий гораздо медленнее.

Какова погрешность?

Исследование показало, что выбор метода «очистки» данных меняет результат более чем в два раза: от 66% до 30% объясненной изменчивости. Это сравнимо с ситуацией, когда диагноз врача зависит не от болезни, а от того, какой градусник он взял.

Почему это важно для нас?

Понимание причин прошлых климатических аномалий критически важно для создания точных моделей прогноза. Если модели не могут правильно объяснить прошлое, их предсказания на будущее (включая темпы таяния льдов и частоту экстремальных погодных явлений) могут быть неверны.

