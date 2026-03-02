Могильный холод: туристка сравнила ночевку в Антарктиде с погребением заживо

Путешествие американки в Антарктиду обернулось суровым испытанием, которое она сравнила с погребением заживо во время ночевки в палатке. 28-летняя Даванна Кларк решилась на одиночную экспедицию к самому южному континенту планеты. Об этом сообщает People.

Во время пребывания Кларк на материке столбик термометра опустился до отметки в минус 37 градусов. Находясь в палатке в условиях пронизывающего холода и полной изоляции, американка испытала гнетущее чувство, напомнившее ей нахождение в тесном закрытом пространстве под землей.

Несмотря на качественное снаряжение, мороз проникал повсюду, лишая возможности полноценно отдохнуть. Кларк отметила, что подобный опыт заставил ее переосмыслить пределы человеческих возможностей и ощутить подлинное величие природы, способной подавить волю человека даже при наличии современной экипировки.

Ранее Юрист Рудакова назвала случаи, когда россияне могут вернуть деньги за тур в ОАЭ.