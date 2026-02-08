Точечный удар по гриппу А: новая разработка ТПУ подавляет ключевые гены вируса

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали инновационную противовирусную систему, способную эффективно подавлять размножение вируса гриппа А. Комплекс, не имеющий прямых аналогов, объединил три разные молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), упакованные в специальные защитные микрокапсулы.

Работа, выполненная совместно со специалистами НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России и опубликованная в журнале Antiviral Research, открывает путь к созданию новых препаратов для профилактики и лечения опасной инфекции.

Принцип действия «умных капсул»

Как пояснил научный сотрудник ТПУ Александр Тимин, разработанная композиция нацелена на консервативные участки генов PA, NP и NS вируса гриппа А. Из 11 созданных молекул миРНК ученые отобрали три наиболее эффективные. Их ключевая особенность — доставка внутрь клеток с помощью гибридных полиэлектролитных микрокапсул с поверхностью из диоксида кремния (SiO₂).

Эти микрокапсулы выполняют несколько критически важных функций: надежно защищают хрупкие молекулы миРНК от разрушения, эффективно удерживают их внутри с рекордной емкостью и могут быть модифицированы для большей точности доставки. Исследования показали, что их эффективность как носителя значительно превышает возможности традиционных поликатионных носителей или липосом.

Результаты и перспективы

Лабораторные тесты in vitro продемонстрировали мощный противовирусный эффект. Профилактическая обработка клеток «коктейлем» из трех инкапсулированных миРНК привела к значительному подавлению репродукции различных субтипов вируса гриппа А (H1N1, H5N2, H7N9), снизив титр вирусного потомства в тысячи раз.

Тимин отметил, что комбинированное действие трех миРНК оказалось сильнее, чем каждой по отдельности. Это доказывает эффективность выбранного подхода. Полученные результаты станут основой для разработки конкретной фармакологической формы будущего препарата, предназначенного для борьбы с гриппом.

