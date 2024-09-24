Траекторию опасных астероидов будут менять с помощью ядерного оружия

Физики из США нашли космическое применение ядерного оружия. Они предлагают использовать его для смены траектории падения опасных астероидов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалистам из Сандийских национальных лабораторий штата Нью-Мексико удалось смоделировать выброс рентгеновского излучения. Оно разрезало воссозданные астероиды из кремния и кварца на две части.

В результате излучения верхняя часть астероида испарялась, а получившийся газ увеличил скорость тел.

В перспективе физики надеются провести этот эксперимент в космическом пространстве.

Ранее сообщалось о том, что конгресс США обсудит появление НЛО вблизи ядерной базы.