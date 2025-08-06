У берегов Камчатки произошло новое землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Камчатского полуострова. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 342 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг землетрясения залегал на глубине 82,3 км.

На данный момент сведений о том, ощущались ли толчки на поверхности, не поступало. Глубина залегания очага объясняет, почему землетрясение могло остаться незамеченным жителями побережья — глубокофокусные толчки обычно меньше ощущаются на поверхности, чем мелкофокусные.

Камчатка находится в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца — одного из самых сейсмически активных регионов планеты. Землетрясения здесь происходят регулярно, но большинство из них не представляют опасности для населения.

Ранее сообщалось, что южная часть Камчатского полуострова сдвинулась почти на 2 м после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля.