У россиянки заподозрили ИИ-психоз: она заявила о решении задачи тысячелетия

Россиянка Ева Мосс, увлеченная технологиями искусственного интеллекта, заявила, что решила одну из семи задач тысячелетия — уравнение Навье-Стокса, а заодно разгадала тайну черных дыр; ученые подозревают у девушки «ИИ-психоз», а ее доказательства называют галлюцинациями нейросети. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В российском сегменте интернета разгорелась дискуссия вокруг сенсационных, но сомнительных заявлений девушки по имени Ева Мосс. Блогерша, чьи социальные сети заполнены сгенерированным контентом, объявила себя новым гением математики, вставшим в один ряд с Григорием Перельманом. По ее словам, ей удалось то, над чем десятилетиями бьются лучшие умы планеты: решить уравнение Навье-Стокса, входящее в список семи «задач тысячелетия», расшифровать ДНК-код и даже раскрыть природу черных дыр.

Свои «научные прорывы» Ева описывает как результат изнурительного марафона: она утверждает, что работала сессиями по 72 часа практически без сна. В качестве доказательств девушка приложила документы, которые, по мнению экспертов, подозрительно напоминают бессвязные ответы генеративных нейросетей. При попытке журналистов узнать детали решения, новоиспеченный математик ушла от ответа, заявив, что «цифры должны говорить сами за себя».

Профессиональное сообщество встретило эти новости со скепсисом. Николай Андреев, ученый из Математического института имени В. А. Стеклова РАН, в комментарии СМИ отметил, что подобные «решения» ему присылают регулярно, но ни одно из них не выдерживает критики. По его словам, современный ИИ пока не способен на фундаментальные открытия такого уровня, а задача Навье-Стокса, вероятно, не будет решена даже в этом столетии. Случай Евы Мосс все больше напоминает специалистам проявление так называемого ИИ-психоза, когда человек начинает некритично верить в любые галлюцинации искусственного интеллекта, принимая их за истину.

