Ученые доказали целебные свойства описанного в Библии растения

Ученым из Израиля, Швейцарии, США и других стран удалось возродить давно исчезнувшее дерево. Первые упоминания об этом растении встречаются в Библии.

Исследователи прорастили семечко возрастом около тысячи лет, найденное в одной из пещер Иудейской пустыни в конце 1980-х годов.

Научная работа опубликована в журнале Communications Biology (CommsBio).

На выращивание дерева из семечка ученые потратили 14 лет. Сегодня высота экземпляра составляет три метра.

Исследователи установили, что дерево принадлежит к роду Commiphora, который находится в семействе мирровых и ладановых (Burseraceae).

Возможно, считают ученые, это дерево является источником библейского «цори», лечебного смолистого экстракта, упоминание о котором встречается в книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля.

В листьях и стеблях этого растения содержится сквален, обладающий антиоксидантными и сглаживающими кожу свойствами.

Ранее сообщалось о том, что российские ученые нашли растение для лечения COVID-19.