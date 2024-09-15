Ученые и полярники направились в арктическую экспедицию из Мурманска

Команда, состоящая из ученых и полярников, направилась из Мурманска в арктическую экспедицию с целью сделать климатический прогноз и провести оценку состояния экосистемы. Об этом сообщило Общественное телевидение России.

Уточняется, что ледостойкая платформа «Северный полюс» отправится в район Новосибирских островов, где откроется дрейфующая полярная станция. Именно здесь в течение ряда месяцев ученые станут проводить масштабное исследование природной среды региона - от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.

Отмечается, что на основе полученных командой полярников и ученых данных предстоит определить, имеются ли предпосылки для дальнейшего сокращения ледяного покрова на океане и каким образом это скажется на развитии навигации Северного морского пути и рыболовстве.

Ранее сообщалось, что балашихинские байкеры первыми добрались на Северный полюс.