Ученые и полярники направились в арктическую экспедицию из Мурманска
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Команда, состоящая из ученых и полярников, направилась из Мурманска в арктическую экспедицию с целью сделать климатический прогноз и провести оценку состояния экосистемы. Об этом сообщило Общественное телевидение России.
Уточняется, что ледостойкая платформа «Северный полюс» отправится в район Новосибирских островов, где откроется дрейфующая полярная станция. Именно здесь в течение ряда месяцев ученые станут проводить масштабное исследование природной среды региона - от дна Северного Ледовитого океана до стратосферы.
Отмечается, что на основе полученных командой полярников и ученых данных предстоит определить, имеются ли предпосылки для дальнейшего сокращения ледяного покрова на океане и каким образом это скажется на развитии навигации Северного морского пути и рыболовстве.
Ранее сообщалось, что балашихинские байкеры первыми добрались на Северный полюс.