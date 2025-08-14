Ученые из России предложили инновационный метод для развития геотермальной энергетики на Аляске

По словам научного сотрудника лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Ивана Кулакова, новейшие исследования в области сейсмической томографии, проведенные в РФ, открывают уникальные перспективы для развития геотермальной энергетики в этом отдаленном регионе США.

По его словам, особый интерес представляет вулкан Окмок — один из самых активных в Северной Америке, извергавшийся дважды за последние три десятилетия.

Как рассказал Кулаков, метод сейсмической томографии, разработанный российскими специалистами, позволяет с высокой точностью визуализировать недра Земли.

«Мы даем оценки, где находятся магматические очаги, — это тоже очень важно для перспектив геотермальной энергетики. Если оказывается, что очаг находится на относительно небольшой глубине, то при бурении скважины обнаруживается зона с очень высокими температурами», — отметил ученый.

Он подчеркнул, что применение этой технологии показало, что расстояние до магматического очага вулкана Окмок составляет менее 1 км — это идеальные условия для геотермальных проектов.

Особенно перспективными выглядят проекты по использованию сухих горячих пород. Эта технология предполагает закачивание воды под высоким давлением в разогретые подземные пласты с последующим возвращением перегретого пара для вращения турбин. По словам ученого, такой подход значительно дешевле традиционного бурения на больших глубинах.

Парадоксально, но богатая углеводородами Аляска до сих пор слабо использует свой геотермальный потенциал. Развитие этого направления могло бы не только обеспечить регион экологически чистой энергией, но и стать платформой для производства «зеленого» водорода.

Ранее стало известно, что Aurus президента России Владимира Путина доставили на Аляску по воздуху.