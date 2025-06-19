Ракета SpaceX Starship взорвалась во время статического огневого испытания

Тяжелая ракета-носитель Starship снова стала объектом непредвиденного происшествия — во время очередного статического огневого испытания она взорвалась. Кадры эпичного момента были показаны в прямом эфире, трансляцию вел телеканал CNBC.

В процессе испытания космический корабль вышел из-под контроля. Это привело к серьезной утечке топлива на второй ступени и, в результате, ко взрыву ракеты при входе в атмосферу.

Это не первый инцидент с запуском ракет компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, завершившийся неудачей. Так, 28 мая девятый тестовый полет лунного корабля Starship завершился быстрым и неожиданным разрушением ракеты.

Сам Маск ранее высказывался о неудачах с запуском ракет SpaceX, выразив надежду на скорейшее увеличение количества испытательных запусков. Он отметил, что компания продолжает работать над исправлением ошибок и совершенствованием технологии.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5».