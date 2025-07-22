Ученые объяснили древнее явление над Японией в VII веке

В седьмом столетии японцы стали свидетелями необычайного феномена в небе, зафиксировав его как «веер ярко-красных перьев». Долгое время исследователи стремились разгадать, что именно довелось увидеть очевидцам. И вот эта тайна получила научное обоснование.

По данным United Press International, ссылающегося на Sokendai Review of Culture and Social Studies, эксперты из Японского национального института полярных исследований заключили, что в 620 году над Японией развернулось впечатляющее северное сияние, спровоцированное мощным геомагнитным штормом. Форма свечения могла напоминать оперение фазана, особенно при сильных геомагнитных возмущениях.

Ученые пояснили, что магнитная широта Японии в тот период была равна 33 градусам, что выше нынешнего значения. В таких условиях вероятность появления ярких и причудливых форм сияния была выше. Гипотеза о комете была отброшена, так как подобное свечение не свойственно кометным хвостам, а его форма и цветовая гамма не соответствуют древним описаниям.

Исследователи акцентируют внимание на том, что данное открытие имеет значение не только для истории астрономии, но и для изучения древних магнитных бурь. Феномен, который ранее считался легендой, теперь служит примером того, как старинные наблюдения обогащают современные научные знания.

Ранее сообщалось, что ученые из Архыза открыли вспышку ранее неизвестной звезды в космосе.