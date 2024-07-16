Ученые объяснили причину увеличения продолжительности дня

Причина увеличения продолжительности дня обусловлена климатическими изменениями. Такой вывод сделали ученые из разных стран. Исследование опубликовано на в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты объясняют, что за последние десять лет потепление в мире привело к ускоренному таянию ледников и ледяных щитов. В связи с этим уровень моря повысился, а водные массы начали перемещаться от полюсов к экватору.

Отмечается, что такие изменения заметно повлияли на сплюснутость Земли и продолжительность дня с 1900 года. В среднем, пишут эксперты, изменения составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. День на Земле сейчас длится около 86,4 тысяч секунд.

Ученые называют глобальное потепление явлением, при котором увеличивается средняя температура на поверхности Земли из-за антропогенной активности. Например, это происходит из-за выброса парниковых газов. Это приводит к изменениям в климатических условиях, включая учащение экстремальных погодных явлений и подъем уровня мирового океана.

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