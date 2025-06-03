Ученые обнаружили в мозге человека «дирижера», управляющего воображением

ИА «Красная Весна» представила переведенную статью Ингрид Викельгрен из журнала Scientific American (июнь 2023), посвященную новым исследованиям и инновациям. Статья фокусируется на гиппокампе — области мозга, ответственной за воображение, и его роли в формировании возможных сценариев будущего.

Исследования показали, что повреждение гиппокампа приводит к неспособности представлять будущие возможности, необходимые для планирования. Люди с такими повреждениями с трудом описывают воображаемые ситуации, их ответы отличаются скудностью и фрагментарностью. Сканирование мозга здоровых людей демонстрирует усиление активности гиппокампа при воображении будущего, по сравнению с воспоминаниями о прошлом.

Нейробиолог Лорен Фрэнк и ее коллеги, в своей статье «Воображение как фундаментальная функция гиппокампа», подчеркивают, что гиппокамп генерирует вероятные сценарии, сохраняя при этом функцию создания воспоминаний о текущих событиях.

Эксперты считают, что память и воображение тесно связаны и используют схожие механизмы, такие как комбинирование фрагментов опыта с эмоциями и знаниями. Этот процесс может искажать воспоминания, смешивая их с вымыслом. По мнению Фрэнка, воображение помогает принимать решения, опираясь на прошлый опыт.

Роль гиппокампа в воображении подтверждается открытием «нейронов места» в 1970-х годах. Фрэнк и ее коллеги обнаружили, что активность этих нейронов не всегда отражает реальное положение, указывая на их связь с воображением.

Хотя гиппокамп играет центральную роль, он взаимодействует с другими областями мозга, координируя нейроны, отвечающие за визуальные, звуковые и обонятельные образы, как в воспоминаниях, так и в воображаемых сценариях.

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