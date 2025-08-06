Ученые открыли секрет омоложения кожи с помощью сыворотки крови

Исследователи доказали, что плазма крови, взятая у молодых людей, может оказывать омолаживающее воздействие на кожный покров человека, но этот эффект проявляется лишь во взаимодействии с клетками костного мозга. Соответствующие результаты научного изыскания опубликовали в издании Aging.

В ходе лабораторного эксперимента применялась микрофизиологическая модель, представляющая собой имитацию кожи и костного мозга, объединенных общей циркулирующей системой. В эту систему вводили плазму крови от молодых (до 30 лет) и пожилых (старше 60 лет) доноров.

Было установлено, что плазма крови молодых доноров способствует уменьшению биологического возраста кожи и стимулирует клеточное деление. Однако данное воздействие наблюдалось исключительно в присутствии клеток костного мозга.

Анализ продемонстрировал, что именно костный мозг, реагируя на плазму, начинает синтезировать сигнальные протеины, которые инициируют регенеративные процессы в коже.

Ученые идентифицировали 55 подобных протеинов и выделили семь, подтвердивших способность омолаживать в лабораторных условиях: они активизировали пролиферацию клеток, увеличивали синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, оптимизировали работу митохондрий и сокращали признаки старения.

Проведенное исследование подтверждает, что процесс омоложения — это не простое переливание «молодой крови», а комплексное межорганное взаимодействие, в котором костный мозг выполняет одну из важнейших функций.

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