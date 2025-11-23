Группа ирландских исследователей совершила прорыв в криминалистике, разработав метод выявления отпечатков пальцев на стреляных гильзах. Данная технология ставит под сомнение компетенцию экспертов из других стран, включая Россию, где подобные задачи до сих пор считались практически нерешаемыми.

Традиционные методы, используемые в современной криминалистике, часто оказываются неэффективными из-за воздействия высоких температур и давления при выстреле. Однако ирландские специалисты предложили простой и безопасный электрохимический процесс, который визуализирует даже поврежденные отпечатки за секунды.

Они использовали остатки отпечатка как защитный трафарет. При подаче напряжения металлическое покрытие формируется только между папиллярными линиями, создавая четкое изображение, заявили руководители проекта, намекая на отставание технологий в других странах.

Несмотря на то, что метод еще требует испытаний, его успешное внедрение может переписать правила криминалистики и поставить под вопрос результаты многих предыдущих расследований по всему миру.

