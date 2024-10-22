Ученые предложили использовать техногенные отходы Донбасса для производства кирпичей

Рост техногенных отходов в Донбассе стал предметом исследования ученых Донецкого государственного технического университета (ДГТУ), которые предложили создавать керамические кирпичи на основе продуктов переработки угольных гор. Результаты исследования представлены в Buildings.

Отмечается, что этот шаг не только поможет снизить стоимость стройматериалов, но и решит проблему утилизации накапливающихся отходов. С каждым годом объем техногенных отходов в Донбассе увеличивается, из-за чего возрастает актуальность решения проблем, связанных с их переработкой.

В частности, угольные терриконы, состоящие из угля и других пород, представляют собой экологический вред для региона, рассказал декан факультета «Инженерно-строительный» ДГТУ Хунгианос Явруян.

Научные исследования показали, что активная переработка угольных терриконов вызывает растущий интерес к производству строительных материалов из сопутствующих продуктов. Использование аргиллитов, алевролитов и песчаников позволяет получать кирпичи с хорошими эксплуатационными характеристиками и приемлемой стоимостью.

Явруян отметил, что такой подход будет способствовать не только улучшению экологической ситуации в регионе, но и откроет новые горизонты для строительной отрасли, объединяя экономические и экологические аспекты.

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