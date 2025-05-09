Ученые предсказали, когда Земля станет непригодной для жизни

Согласно заявлению исследователей, к 2500 году Земля может стать непригодной для существования, поскольку ключевые сельскохозяйственные зоны перестанут функционировать в производственном и технологическом отношении.

Об этом сообщается в научной работе, опубликованной в издании Global Change Biology. Причина кроется в том, что плодородные на данный момент земли столкнутся с «тепловым шоком», который сейчас характерен в основном для засушливых территорий.

Однако есть и положительный момент: подобный сценарий реализуется лишь в том случае, если человечество останется пассивным перед лицом усиливающегося глобального потепления.

Области, в которых уже наблюдаются периоды экстремального теплового воздействия, обычно представляют собой пустыни, но также охватывают Индийский субконтинент и юго-восточные регионы США в определенное время года.

В случае ухудшения ситуации, чрезмерно высокие температуры затронут и регионы с умеренным климатом, например, Средиземноморье. Причем первые признаки этих изменений люди ощутят уже к 2100 году.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря приведет к катастрофе на Земле.