Ученые забили тревогу из-за мощной магнитной бури: у людей нет защиты

Эксперты в области науки выражают серьезную обеспокоенность: Солнце демонстрирует признаки усиленной активности. На основании последних данных, звезда проявляет все большую непредсказуемость. ИА «Кулик» пишет, что это может привести к глобальным негативным последствиям для планеты.

Существует реальная угроза мощной солнечной активности, способной вывести из строя электронные системы во всем мире. Аналогичный случай уже имел место в 1859 году и вошел в историю как «Кэррингтонское событие». Тогда мощнейшая геомагнитная буря привела к нарушению работы телеграфной связи, а полярное сияние наблюдалось в необычных для него широтах.

В настоящее время ситуация во многом напоминает прошлое: специалисты регистрируют аномально большое количество солнечных пятен и частые вспышки наивысшего класса X.

Если поток плазмы достигнет Земли, то это затронет все население. Возможны повсеместные перебои в работе средств коммуникации и электроснабжения.

По мнению ученых, магнитное поле Земли не сможет полностью защитить от удара. Для восстановления нормальной работы потребуется от нескольких дней до недели.

Исследователи не берутся назвать точную дату возможной катастрофы, но настоятельно рекомендуют готовиться к ней заранее. Наиболее уязвимыми считаются государства с высоким уровнем технологического развития.

Жители этих стран могут столкнуться с масштабными проблемами в работе Интернета и навигационных систем, что может спровоцировать дестабилизацию ситуации, в том числе и в финансовой сфере.

Ранее сообщалось, что солнечное старение приведет к концу жизни на Земле.