Ученые раскрыли тайны жизни через изучение зубного цемента

Исследователи пришли к выводу, что в зубах содержится летопись значимых событий человеческой жизни. Об этом сообщил портал ScienceAlert, ссылаясь на публикацию в Scientific Reports.

Группа антропологов из Университета Нью-Йорка изучила 47 зубных образцов, принадлежавших 15 людям в возрасте от 25 до 69 лет. Помимо зубов, эксперты имели доступ к информации об их жизни: медицинским записям, сведениям о переездах, беременности, родах и других событиях. Особое внимание уделялось зубному цементу — ткани, покрывающей корень и шейку зуба, которая продолжает формироваться на протяжении всей жизни.

В ходе исследования было установлено, что цемент отражает изменения, вызванные физиологическим напряжением, болезнями, пребыванием в заключении, изменениями в привычках и репродуктивными функциями.

К примеру, в зубах всех женщин были обнаружены признаки беременностей, родов и менопаузы. Также в образцах были выявлены следы, связанные с продолжительными заболеваниями и сменой места проживания.

По мнению авторов, зубы — это не просто элемент скелета, а действующий биологический «архив», регистрирующий ключевые моменты жизни. Это открытие имеет потенциал для применения не только в медицине, но и в археологии, криминалистике и других сферах.

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