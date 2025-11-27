Ученые разработали метод «перезарядки» стареющих клеток человека

Исследователи из Техасского университета A&M сообщили о прорывном открытии в области борьбы со старением на клеточном уровне. Им удалось разработать методику, которая позволяет эффективно восстанавливать энергообмен в стареющих и поврежденных клетках человека.

Ключом к решению проблемы стали митохондрии — крошечные «энергостанции» клетки. С возрастом их работа ухудшается, что приводит к снижению выработки энергии и связано с развитием многих возрастных заболеваний. Ученые нашли способ заменять поврежденные митохондрии на здоровые, что возвращает клеткам нормальный уровень энергии и значительно улучшает их состояние.

«Это ранний, но очень многообещающий шаг к тому, чтобы перезаряжать стареющие ткани, используя их собственные биологические механизмы. Если мы сумеем безопасно усилить эту естественную систему обмена энергией, то однажды сможем замедлить или даже обратить некоторые эффекты клеточного старения», — сказал профессор биомедицинской инженерии Акилаш Гахарвар.

Для усиления естественного процесса ученые применили инновационный подход с использованием стволовых клеток и специальных наночастиц в форме цветов — «наноцветов». Эта комбинация заставляла клетки производить в два раза больше митохондрий. В результате «усиленные» клетки передавали поврежденным соседям в 2-4 раза больше здоровых митохондрий, что позволяло последним восстанавливать энергопроизводство и повышать устойчивость к токсинам, включая химиотерапию.

Гахарвар подчеркивает, что метод не является универсальным лекарством от старости, но открывает огромные перспективы для лечения конкретных заболеваний, связанных с дисфункцией митохондрий, таких как синдром Ли, болезни Паркинсона, Альцгеймера, БАС и некоторые кардиомиопатии.

Следующими шагами исследовательской группы станут испытания технологии на животных моделях, а в случае успеха — начало клинических исследований с участием людей.

