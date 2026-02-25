Ученые соединили невозможное: радиоактивный берклий впервые подружился с углеродом

Американские ученые совершили прорыв в химии тяжелых элементов: им впервые удалось соединить радиоактивный берклий с углеродом, сообщил портал Science XXI. Новое вещество получило название «берклоцен». Берклий, относящийся к группе актинидов, был открыт еще в 1949 году, но до сих пор никому не удавалось создать его металлоорганические соединения.

Главная сложность заключалась в высокой радиоактивности и крайне малом количестве доступного для исследований берклия. Команда химиков работала с микроскопической дозой —всего 0,3 миллиграмма изотопа берклий-249. Все манипуляции проводились в специальных герметичных боксах, защищающих ученых от излучения.

С помощью рентгеновского анализа исследователи установили, что атом берклия в полученной молекуле находится между двумя углеродными кольцами. Компьютерная обработка данных показала, что берклий в этом соединении имеет необычную степень окисления +4.

Это открытие важно не только с фундаментальной точки зрения. Понимание химических особенностей актинидов, к которым относится берклий, поможет в разработке методов переработки ядерных отходов и очистке территорий, загрязнённых радиоактивными элементами.

Ученые отмечают, что эксперимент проводился с микроскопическим количеством вещества, и для полного подтверждения результатов потребуются дальнейшие исследования в более крупных масштабах. Но первый шаг к пониманию химии одного из самых загадочных элементов уже сделан.

Ранее сообщалось, что в Германии синтезировали «невозможный» ароматический кремний.