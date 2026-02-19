В Германии синтезировали «невозможный» ароматический кремний

Немецкие химики из Гейдельбергского университета совершили настоящий прорыв, впервые синтезировав стабильное ароматическое кольцо из атомов кремния. Об их успехе сообщил журнал Science.

Ранее такие структуры считались теоретически невозможными из-за особенностей электронного строения кремния, который, в отличие от углерода, не способен образовывать устойчивые ароматические связи.

Кремний — ближайший сосед углерода по таблице Менделеева, но его атомы крупнее и обладают иной конфигурацией электронных оболочек. Из-за этого попытки создать кремниевый аналог бензола всегда заканчивались неудачей: молекулы получались крайне нестабильными и быстро разрушались.

Команда под руководством Лутца Греба применила новаторский подход. Химики использовали объемные заместители — крупные молекулярные группы, которые зафиксировали атомы кремния в одной плоскости и предотвратили деформацию структуры. В результате получилось плоское кольцо с нужной электронной конфигурацией и высокой химической устойчивостью.

Полученное соединение демонстрирует все признаки ароматичности: плоскую геометрию и специфическое распределение электронов, что придает ему повышенную стабильность. Это открытие не только переворачивает представления о природе химических связей тяжелых элементов, но и открывает практические перспективы.

Кремниевые ароматические структуры могут найти применение в высокотехнологичной электронике, солнечных батареях и полупроводниках. Возможно, в будущем они станут основой для новых материалов с уникальными свойствами.

