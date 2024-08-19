Ученые завели спор о реальном местонахождении библейской горы Фавор

«Научный конфликт» вызвал фрагмент из Нового Завета Библии, в котором описывается восхождение Иисуса Христа с тремя своими учениками на «особо высокую гору». Именно туда он совершил восхождение. Там он полностью преобразился — лик Иисуса озарился, а одежда вмиг стала белой.

До восхождения Иисус посетил селение Кесарию Филлипову у ее подножия, после чего отправился к Тивериадскому озеру «через всю Галилею». Уже из этой локации Иисус направился на юг, в сторону Иерусалима.

Как пишет агентство, некоторые ученые, изучив географию и географические названия, а также указанный фрагмент в библии, пришли к выводу, что той самой горой, где он преобразился, является Фавор. Она расположена на востоке Изреельской долины (современный Израиль).

Другая часть ученых сходится во мнении, что речь идет о массиве Хермон, где расположена самая высокая точка Израиля. Версию с горой Фавор, считают специалисты, опровергает ее высота — 575 метров над уровнем моря.

Также ученые приводят версию о том, что Преображение Христа произошло на самой высокой горе в Галилее — на Мероне.

Преображение — это одно из двунадесятых празднеств, которое христиане отмечают в честь таинственного Преображения Иисуса Христа.

Ранее сообщалось, что ученые ДВО РАН предрекли мегаземлетрясение в России.