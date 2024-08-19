Ученые ДВО РАН предрекли мегаземлетрясение в России

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН прогнозируют мощное землетрясение в России после ряда толчков, произошедших у берегов Камчатки. Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов рассказал aif.ru , насколько реальна теория ученых.

Землетрясение магнитудой 7.2 произошло на Камчатке. Оно почти достигло показателей страшного природного бедствия в Турции по мощности толчков. Очаг залег на глубине более 40 метров: это позволило избежать трагедии и серьезных разрушений.

Однако ученые пришли к выводу, что землетрясение еще не закончилось. Его описывают как форшок, или предвестника более мощного события. Полагают, что следующая тряска может пройти уже с магнитудой на все 9 баллов.

Как отметил Алексей Завьялов, прогноз может соответствовать действительности. Ведь мир еще помнит о сильнейшем землетрясении в Тохоку 11 марта 2011 года с магнитудой 9,1 балла. Тогда, за несколько дней до тряски, случилось аналогичное бедствие на 7,2 балла.

«Тогда японские сейсмологи сочли, что это землетрясение завершает сейсмический цикл. Но оказалось, что это не так. Следом произошло то самое землетрясение Тохоку, и именно оно завершило тысячелетний сейсмический цикл. Поэтому прогноз Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН у меня не вызывает удивления, и к нему надо прислушаться. Его дали профессионалы», — отметил Алексей Завьялов.

Однако шанс, что мегаземлетрясение не состоится, тоже есть. 18 августа случилось множество афтершоков, что уже снижает вероятность сильного удара.

Ранее сообщалось, что более 20 домов получили повреждения в результате землетрясения на Камчатке.