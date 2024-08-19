Ученые в Нижнем Новгороде разработали увеличивающую срок годности продуктов пленку

Антимикробную биоразлагаемую пищевую пленку, позволяющую увеличить срок годности продуктов в два раза, разработали сотрудники Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Об этом сообщила pravda-nn.ru.

Уточняется, что за счет антибактериального соединения продуктам не грозят микробы и дрожжи. В составе пленки содержатся крахмал и сахароза,разрушающиеся в почве в течение 50 – 70 лет.Для создания данного материала учеными были разработаны гранулы с полиэтиленом и солью цинка. Посредством спецтехнологии они превращают их в упаковочный материал.

Отмечается, что аналогичные пленки давно применяются в строительной и медицинской сферах. При этом использовать их в более широких сферах было невозможно в силу дороговизны серебра и невозможности его внедрения в полимеры кроме ПВХ.

Подчеркивается, что сама разработка была запатентована ННГУ им. Лобачевского в текущем году.

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