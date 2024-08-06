Ученые в ЛЭТИ разработали нейросеть для диагностики стресса

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета создали уникальную нейросеть, способную диагностировать стресс по данным о работе сердца и электрических свойствах кожи.

Стресс оказывает значительное влияние на сердечно-сосудистую систему, вызывая увеличение частоты сердечных сокращений и повышение артериального давления, как пишет «Газета.ру».

Разработанная модель нейросети позволяет диагностировать стресс с точностью до 99,6%, что превосходит другие существующие методы. Особенностью системы является возможность принимать данные и определять временные этапы развития стрессового состояния.

Данная разработка может оказаться полезной для неинвазивной диагностики и мониторинга стресса у специалистов, чья профессиональная деятельность связана с высокими психоэмоциональными нагрузками.

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