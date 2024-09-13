Ученые воссоздали ДНК последнего неандертальца

Исследователи проанализировали сохранившиеся кости неандертальца и пришли к выводу, что мужчина жил в долине реки Рона 42 тысячи лет назад, передает Hi-tech.mail.ru.

В результате секвенирования ДНК было доказано, что род Торина жил в изоляции от других групп неандертальцев в течение 50 тысяч лет.

Представители этого рода не вступали в контакты с современными людьми и не скрещивались с ними.

Однако ученые не могут объяснить, с чем связана столь продолжительная генетическая изоляция.

Дело в том, что другие группы неандертальцев и Homo sapiens жили совсем рядом.

Непонятно, как род Торина выжил, избегая контактов с другими людьми.

Ранее сообщалось о том, что в Забайкалье обнаружили следы динозавра мелового периода.