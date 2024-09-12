В Забайкалье обнаружили следы динозавра мелового периода

Ученые из Читы совместно с коллегами из Новосибирска и Китая обнаружили в Забайкалье следы динозавра мелового периода. Они оставили следы в четырех местах региона.

Об уникальном открытии сообщается на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ СО РАН).

Палеонтологам посчастливилось найти отпечатки трехпалых конечностей. По мнению исследователей, их могли оставить растительноядные динозавры отряда птицетазовых. Отпечатки древних рептилий обнаружили в Усть-Карском разрезе Сретенского района.

Отмечается, что следы были оставлены в раннюю эпоху мелового периода (начался 145 млн лет назад, закончился 66 млн лет назад). Их нашли на каменной плите весом 800 килограммов.

Китайские ученые отмечают, что похожие отпечатки они встречали на территории КНР. Находку передали музей Усть-Карска.

Ранее сообщалось о том, что во время светового шоу дронов в небе Кузбасса появлялись силуэты динозавров.