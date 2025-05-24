Ученые ВШЭ предсказали, каким будет мир к 2054 году

В рамках уникальной инициативы «Дорожная карта будущего», специалисты из Высшей школы экономики (ВШЭ) в сотрудничестве с международными экспертами разработали сценарий развития мира до 2054 года. В фокусе прогноза — ключевые сферы жизнедеятельности, включая медицину, энергетику, пищевую промышленность и городское развитие.

Основой для прогноза послужили не только суждения отдельных футурологов, но и масштабное исследование Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Проект объединил результаты сотен исследований и аналитических данных, полученных с помощью современной системы стратегического анализа iFORA.

Согласно мнению исследователей, к 2030 году профилактическая медицина станет нормой. Лечение болезней как таковое уступит место предиктивной диагностике и терапии. В распоряжении врачей появятся цифровые модели пациентов и анализы, получаемые в режиме реального времени.

К 2040 году до трети задач, выполняемых сегодня врачами, будут автоматизированы с помощью роботов и ИИ. Это не только облегчит нагрузку на систему здравоохранения, но и улучшит качество диагностики и лечения.

Стандартные процедуры, обработка медицинских данных и даже участие в хирургических операциях станут частью нового цифрового клинического протокола.

В Китае планируется провести эксперимент по передаче солнечной энергии с орбиты при помощи станции «Тяньгун» уже в 2025 году. В 2030-х годах на ее основе будет создана мобильная военная электростанция, а в 2050-х годах начнется коммерческое производство энергии, получаемой непосредственно из космоса, в качестве альтернативы углеводородам.

Объем рынка питания для людей, страдающих онкологическими заболеваниями, вырастет более чем в два раза — с $2,07 млрд в 2023 году до почти $5 млрд в 2033 году. Эти цифры отразят не только увеличение спроса, но и новые подходы к диете как части терапевтического процесса.

Важным этапом в прогнозировании будущего остается анализ так называемых «джокеров» — маловероятных событий, способных оказать глобальное воздействие. В частности, рассматриваются возможность прорыва в термоядерной энергетике и резкие климатические изменения. Подобные события могут кардинально скорректировать все существующие прогнозы.

Ранее ученые предсказали, когда Земля станет непригодной для жизни.