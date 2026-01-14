Климатическая угроза или раздутая сенсация? В России отреагировали на панику из-за ледника

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что наблюдаемое таяние ледника Туэйтса в Антарктиде, известного в западных СМИ как «ледник Судного дня», не представляет непосредственной опасности для Российской Федерации.

Сенатор охарактеризовал процесс откалывания ледниковых масс как естественный и постоянный, отметив, что движение льда и образование айсбергов являются нормой. Он провел аналогию с таянием льда в стакане, пояснив, что плавающие в океане льдины не приводят к существенному повышению уровня воды. Ключевым фактором, по его словам, является глобальный баланс между накоплением льда на суше и его потерей.

Аноприенко подчеркнул, что влияние антропогенной деятельности на климатическую систему обладает инерцией, и ее эффекты будут наблюдаться еще длительное время. В связи с этим основной практической задачей он назвал прогнозирование рисков и разработку мер адаптации. В качестве положительного примера такой работы сенатор привел план адаптации к климатическим изменениям, разработанный для Санкт-Петербурга Главной геофизической обсерваторией имени А. И. Воейкова.

Ранее ряд изданий, ссылаясь на научные исследования, сообщал об ускорении движения ледника Туэйтса из-за потепления океанской воды. В теоретических долгосрочных прогнозах полное таяние этого ледника связывается с потенциальными изменениями береговых линий по всему миру.

Ранее спутники зафиксировали последние дни айсберга-долгожителя в Антарктиде.