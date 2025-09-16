Ученые зафиксировали конец магнитной бури

Мощная магнитная буря, бушевавшая несколько дней, окончательно стихла. Геомагнитное поле Земли стабилизировалось и перешло в состояние «штиль». Об этом сообщает ТАСС Наука.

По данным Института прикладной геофизики, возмущения магнитного поля планеты полностью прекратились после серии мощных солнечных воздействий. Буря, вызванная влиянием крупной корональной дыры на Солнце, достигла пика в ночь на 15 сентября, когда ее мощность оценивалась как сильная (уровень G3).

В последние сутки интенсивность явления снизилась до минимального уровня G1, а затем геомагнитная обстановка полностью нормализовалась. Ученые предупреждали, что последствия солнечной активности могут ощущаться до четырех — шести суток, однако на этот раз магнитное поле успокоилось раньше ожидаемого срока. Корональные дыры — области с разомкнутым магнитным полем — являются частой причиной возмущений, выводящих из строя спутники и влияющих на самочувствие метеозависимых людей.

Ранее ученый объяснил помехи в телевещании, которые могут возникнуть в ближайшее время.