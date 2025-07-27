Ученые заметили странный межзвездный объект, движущийся по непредсказуемой траектории

Астрономы обнаружили таинственный межгалактический объект, получивший обозначение 3I/ATLAS. Об этой находке сообщила газета New York Post (NYP). Его происхождение и природа пока остаются загадкой, но ученые уже выдвигают смелые гипотезы.

Согласно новому исследованию, объект может оказаться не просто кометой, а враждебным кораблем инопланетного происхождения. Если эта версия подтвердится, последствия для человечества могут быть непредсказуемыми и даже катастрофическими.

Предварительные данные показывают, что 3I/ATLAS имеет диаметр до 24 км и движется по необычной траектории. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть замаскированная внеземная технология, например, шпионский зонд.

Астрофизик Ави Леб обратил внимание на странное поведение объекта, которое указывает на то, что в конце ноября он с большей долей вероятности к Солнцу и исчезнет из поля зрения земных телескопов. Ученый предположил, что 3I/ATLAS намеренно избегает детального изучения, поэтому выбирает непредсказуемую траекторию.

Ранее сообщалось, что астероид 2024 YR4 может обрушить на Землю 100 тыс. тонн лунных обломков.