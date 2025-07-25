Астероид 2024 YR4 может обрушить на Землю 100 тысяч тонн лунных обломков

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году, выбросив в космос до 100 тысяч тонн лунной породы. Ученые предупреждают: обломки повредят спутники и создадут угрозу для космических миссий. Об этом сообщает CNN.

В 2032 году астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну, спровоцировав масштабные последствия для околоземного пространства. По расчетам специалистов Корнелльского университета, удар высвободит до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли, которые разлетятся по орбите. Даже небольшие фрагменты размером в несколько десятков сантиметров станут опасными для спутников, космических станций и будущих лунных баз.

Вероятность столкновения пока оценивается в 4,3%, но если оно произойдет, это будет самое мощное воздействие на Луну за последние 5000 лет. Удар создаст кратер шириной в километр, а вспышка от столкновения будет видна с Земли невооруженным глазом.

Астероид 2024 YR4, открытый в декабре 2024 года, имеет диаметр около 70 метров — в три раза больше Челябинского метеорита. Ученые настаивают: системы планетарной защиты нужно расширить, включив в них и окололунное пространство. Иначе последствия могут оказаться критическими не только для космической инфраструктуры, но и для пилотируемых миссий.

Ранее сообщалось о том, что Россия успешно запустила ракету-носитель с двумя гелиогеофизическими аппаратами.