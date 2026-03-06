Ученые заявили о резком ускорении глобального потепления

Глобальное потепление за последние десять лет пошло гораздо быстрее, чем раньше. К такому выводу пришли ученые из Потсдамского института изучения климата (PIK) и их коллеги из США, пишет ТАСС.

Исследователи проанализировали данные, которые метеорологические спутники собирали на протяжении десяти лет, и исключили из наблюдений все известные природные колебания, чтобы увидеть чистый тренд.

Результат оказался тревожным: скорость глобального потепления выросла на 75%. Если за предыдущие периоды средняя температура на Земле повышалась на 0,2 градуса Цельсия за десятилетие, то теперь этот показатель достиг 0,35 градуса. Иными словами, процесс ускорился почти в полтора раза.

Ученые предупреждают: если такие темпы сохранятся, то уже к 2030 году средняя температура на планете превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Этот порог считается критическим: его преодоление грозит необратимыми последствиями для экосистем и климата.

Дальнейшее развитие событий напрямую зависит от того, насколько быстро человечеству удастся сократить выбросы парниковых газов. Пока же цифры говорят о том, что окно возможностей закрывается быстрее, чем ожидалось.

