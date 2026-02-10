Ученый объяснил причину землетрясения в Краснодарском крае

Землетрясение в прибрежной зоне Краснодарского края произошло из-за разрядки напряжения, накопившегося при сдвигах в земной коре. Об этом РИА Новости заявил завкафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В.И. Вернадского профессор Борис Вахрушев.

По его словам, в литосфере активизировалась зона, расположенная между тектоническими структурами Тихого океана, Восточно-Европейской платформы и Африкано-Аравийской континентальной глыбы.

Ученый подчеркнул, что в этом районе происходит постоянный процесс накопления механического напряжения, который периодически находит выход в виде подобных сейсмических событий.

Как отметил Вахрушев, для Причерноморского региона характерно явление, в научной среде называемое «понтийским эффектом». Оно выражается в давлении тектонических плит, направленном с юга на север.

Наиболее мощные и разрушительные землетрясения в этой системе, по словам ученого, происходят на территории Турции, Греции и Италии, где зона разрядки значительно больше, чем в районе Крыма и Черноморского побережья Кавказа.

Накануне в Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Его эпицентр располагался примерно в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской. Очаг сейсмического события залегал на глубине около 10 км.

Ранее сообщалось, что в 190 км от Петропавловска произошло землетрясение с очагом на глубине 6 км.