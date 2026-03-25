Ученый опроверг мнение о пользе умеренного употребления алкоголя

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия при Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев заявил « Газете.Ru », что представление о пользе умеренного употребления вина для здоровья мозга не подтверждается современными научными данными.

По словам специалиста, анализ почти ста исследований, посвященных влиянию умеренного потребления алкоголя, не выявил доказательств его положительного воздействия. Ранее распространенные выводы о потенциальной пользе небольших доз алкоголя, как отметил ученый, могли быть связаны с сопутствующими социальными и культурными факторами, а не с самим напитком.

Москалев сослался на данные проекта UK Biobank, в рамках которого с использованием МРТ была обнаружена связь между регулярным употреблением даже 1–2 алкогольных единиц в день и уменьшением объема серого и белого вещества мозга. По его словам, при увеличении дозы выраженность этих изменений возрастала.

Также он отметил, что более поздние исследования показали исчезновение предполагаемого «защитного» эффекта умеренного алкоголя после более точного учета уровня дохода, языка и культурной среды участников. Это, по мнению исследователей, указывает на отсутствие прямой пользы алкоголя для когнитивных функций.

В качестве действительно эффективных факторов поддержки работы мозга специалист назвал базовые принципы здорового питания: достаточное количество овощей и фруктов, употребление цельнозерновых продуктов, рыбы, нежирного мяса, молочных продуктов с низким содержанием жира, а также орехов и бобовых. Дополнительно рекомендуется ограничивать потребление соли и сахара.

Ранее сообщалось, как удалять биометрию из базы распознавания лиц.