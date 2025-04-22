Ученый пропал во время исследований на острове Укатный

Петр Бухарицин, глава Астраханского филиала Географического общества, исчез 19 апреля во время научной экспедиции вблизи острова Укатный, находящегося в северной части Каспия на стыке российских и казахстанских вод. Об этом прессе сообщила Ольга Никешина, представитель погранслужбы ФСБ по Астраханской области и Калмыкии, передает ТАСС.

В поисках пропавшего ученого задействована Каспийская флотилия. К спасательной операции привлечены пограничный корабль и пара катеров.

Как сообщил астраханский новостной портал AST-News, Бухарицин руководил на острове исследовательской группой, занимавшейся картированием северного побережья Каспийского моря. Обстоятельства исчезновения ученого остаются невыясненными.

76-летний Петр Бухарицин с 1990-х годов специализируется на морской гидрофизике, гидрологии Каспия, а также изучает биологическое разнообразие этого региона.

Он также является ведущим научным сотрудником Института водных проблем РАН и профессором кафедры в Астраханском государственном техническом университете.

Его научный вклад включает более 400 работ, в частности создание атласа ледовых образований Каспийского моря и гидрологических карт Астраханской области.

Ранее сообщалось, что сын Чикатило пропал на фоне обстрелов украинских позиций.