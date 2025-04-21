Сын маньяка Чикатило исчез в Харьковской области

В зоне проведения специальной военной операции бесследно исчез сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило. Юрий, вероятно, стал жертвой интенсивного обстрела в ту ночь, когда российские войска наносили удары по ключевым целям украинской армии в Харьковской области, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно имеющимся сведениям, 56-летний Юрий Чикатило/Мирошниченко добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил и в последнее время находился в районе Харькова.

Сын маньяка пропал около трех месяцев назад. В то время артиллерийская часть, в которой служил Чикатило-младший, располагалась приблизительно в 20 км от Харькова и подверглась обстрелу со стороны ВС РФ.

С тех пор местонахождение Юрия неизвестно. В настоящее время он числится в списках пропавших без вести. Подтверждения его гибели пока нет — в списках погибших он не значится.

Сын печально известного советского маньяка еще в начале СВО присоединился к украинской армии. Таким образом, Юрий пытался избежать уголовного преследования, так как находился в розыске у судебных приставов и МВД Украины из-за крупных долгов по алиментам, кредитам и штрафам.

Стоит отметить, что отец Юрия, Андрей Чикатило, совершивший 53 убийства, был родом из Харьковской области. Маньяк был казнен в Новочеркасской тюрьме 14 февраля 1994 года.

Ранее сообщалось, что копейский маньяк стал уборщиком в психологической клинике.