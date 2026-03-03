Уникальные детекторы, разработанные учеными из Томска, отправятся в Бразилию

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) создали спектральные сенсоры для бразильского синхротрона «Сириус», сообщил ТАСС. Это одна из крупнейших научных установок Южного полушария, которая позволяет изучать структуру вещества на атомном уровне.

Томская разработка выполнена на основе арсенида галлия, компенсированного хромом. Этот материал обладает высокой поглощающей способностью и превосходит аналоги, используемые в мире.

Сенсоры предназначены для спектральных детекторов нового поколения. Они позволят неинвазивно исследовать внутреннее строение материалов, выявлять дефекты, определять фазовый состав, а также изучать биологические ткани. Это открывает широкие перспективы для материаловедения, медицины, фармакологии и нанотехнологий.

Установка детекторов с томскими сенсорами даст бразильским и международным исследователям возможность проводить эксперименты на качественно новом уровне. Проект реализуется в рамках международного научно-технического сотрудничества и подтверждает высокий потенциал российской науки.

