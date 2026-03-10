Уникальные останки древних животных на Тамани оказались под угрозой

Уникальное захоронение останков древних животных на Таманском полуострове может исчезнуть в ближайшие два-три года. Об этом в интервью ТАСС предупредил ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (РАН) Вадим Титов.

«В этом полевом сезоне будем копать останки раннеплейстоценовых таманских слонов и носорогов-эласмотериев, которым довелось пересечься около миллиона лет назад на Таманском полуострове с древними людьми», — рассказал Титов.

Местонахождение костей раннеплейстоценовых слонов и носорогов-эласмотериев находится в зоне интенсивного разрушения берега Азовского моря. Волны и ветер неумолимо уничтожают ценный материал, и, если не принять меры, от него ничего не останется.

Ученые спешат провести раскопки, чтобы спасти уникальные находки. Работы организуют при поддержке Российского научного фонда. В экспедиции примут участие специалисты из Ростовской области, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Они планируют обследовать перспективные места в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Однако исследователи вынуждены держать координаты самых ценных точек в секрете. Причина — активность «черных копателей», которые охотятся за древними костями и артефактами. Если информация станет доступна, уникальный материал могут разграбить еще до того, как его изучат специалисты, добавил специалист.

