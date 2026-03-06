В Израиле студент нашел на пляже уникальный меч XII века

Молодой человек по имени Шломи Кацин, прогуливаясь по побережью Израиля, заметил группу людей с металлоискателями, которые явно что-то искали. Студент подошел ближе и понял, что охотники за сокровищами обнаружили необычный предмет — старинный меч.

Кацин не растерялся и отогнал их, чтобы спасти артефакт от разграбления. Оказалось, что находка представляет огромную историческую ценность: это меч франкского рыцаря-крестоносца, датируемый XII веком.

Студент немедленно связался с профессором Дебби Цвикель, которая помогла получить разрешение на извлечение оружия. Меч передали в реставрационные лаборатории Хайфского университета.

Перед учеными встала непростая задача: как изучить содержимое меча, не повредив толстую известковую корку, образовавшуюся за сотни лет? На помощь пришли медики — артефакт подвергли компьютерной томографии в больнице «Медика Элиша».

КТ-снимки показали, что меч был предназначен для использования одной рукой и изготовлен в Европе. Исследователи обнаружили трещину в клинке, а также небольшую сохранившуюся часть первоначального железа. Это позволило подтвердить возраст и происхождение оружия.

Меч является важным свидетельством материальной культуры крестоносного периода и проливает свет на присутствие рыцарей вдоль побережья Израиля.

