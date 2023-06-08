Управление светом, температурой и безопасностью: «умные» устройства для дома на любой бюджет

«Умными» устройствами для дома уже мало кого удивишь. Однако телевизоры, колонки, лампочки и другие устройства, управляемые голосом или с помощью приложения, действительно являются полезными помощниками, которые помогут оптимизировать и автоматизировать быт.

Мы подобрали лучшие девайсы в разных ценовых категориях — от самых дешевых до дорогих.

Если денег совсем немного, но хочется

Давайте представим: вы только погружаетесь в тему «умного» дома и не хотите тратить большую сумму денег зря. Необходимо для начала понять, подходит ли вам такая философия. Здесь мы собрали устройства, которые можно установить без помощи мастера.

«Умные» лампочки. Сегодня управлять светом возможно и голосом. Для этого достаточно купить «умную» колонку. Такие устройства поставляют Яндекс, Apple и ВК. Если верить отзывам пользователей, «Алиса» лучше всех понимает русскую речь. Также управлять светом можно с телефона. Его можно не только включать и выключать, но и менять яркость и цвет.

«Умные» розетки дадут вам возможность контролировать подключенные к ней устройства. Например, можно будет также голосом включить телевизор или кофемашину. А еще с ними проще экономить электричество — достаточно настроить их на работу по расписанию.

Если денег и желания побольше

Теперь давайте представим, что «умными» лампочками и розетками вас не удивишь — вы уже их установили и давно забыли, как пользоваться аналоговыми выключателями.

Тогда стоит перейти на следующий уровень управления своим домом: взять под контроль влажность и температуру. На рынке представлено множество термостатов и увлажнителей, которые могут поддерживать заданные показатели. Вам же достаточно указать, что вы хотите —тепла или прохлады.

Также можно значительно упростить ежедневную рутину — открытие и закрытие дверей. Существуют разные варианты сделать это —можно даже не заменять родной замок. Одни устройства требуют код-пароль и отпечаток пальца, другие — просто поднести телефон. Можно даже давать одноразовые коды доступа для друзей, чтобы они могли сами открыть дверь.

Автоматизируем на все деньги!

В этой категории мы собрали самые продвинутые и, конечно, дорогие устройства.

Начнем с «умного» домофона. Помимо доступа к квартире через мобильное приложение, он будет вести съемку любого подошедшегочеловека и поднимет тревогу, когда что-то пойдет не так.

Если вы очень переживаете за свою безопасность, то можете еще расставить по всему помещению видеокамеры. Они также будут оповещатьвас о незваных гостях и запишут их на видео.

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