Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса

В возрасте 89 лет ушел из жизни Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года. Об этом сообщил его сын, Альваро Варгас Льоса, в своем аккаунте в социальной сети X.

Согласно его заявлению, открытой церемонии прощания с выдающимся писателем не планируется. Тело покойного будет предано кремации.

Марио Варгас Льоса, уроженец Перу, появился на свет в 1936 году. Его литературный путь начался в 1963 году. Первым крупным произведением писателя стал роман «Город и псы».

Эта работа вызвала волну возмущения в Перу, что лишь увеличило его известность. Среди наиболее значимых произведений автора стоит выделить «Войну конца света» и «Похождения скверной девочки».

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